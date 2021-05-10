РИАМО - 10 мая. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) считают, что новая волна масштабного экономического кризиса накроет мир в 2025-2026 годах, пишет в понедельник газета «Известия».

Аналитики уверены, что нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки и со временем приведет к их перегреву. Темпы прироста мирового ВВП в 2025 году сократятся до 1-2%.

По мнению директора Центра исследования экономической политики МГУ Олега Буклемишева, то, что в мировой экономике в ближайшие годы будет спад, не вызывает сомнений.

«Многие из негативных последствий мы видим уже сейчас: это перегрев на сырьевых рынках, начало инфляционных процессов, в том числе в развитых странах. Поэтому кризис может начаться даже раньше», — отметил эксперт.

Россию до 2030 года ждут три сценария, считают в ЦМАКП. Первый — «новая индустриализация». Она предполагает реализацию в мире базового прогноза экономического роста. В РФ станет возможным активное стимулирование инвестиций, обновление производств и рост производительности труда, что приведет к росту зарплат и потребления.

Второй сценарий, получивший название «социальный разворот», предусматривает обеспечение в РФ экономического роста за счет увеличения зарплат бюджетникам, а также МРОТ и пенсий. Это повлечет за собой благоприятные последствия для населения и потребительского спроса, но будет сдерживать модернизацию производства и окажет влияние на торговый баланс.

В третьем сценарии — «стабилизация» — в России будут отсутствовать явные действия по стимулированию роста и развиваться импортозамещение. Последнее фактически будет единственным содержательным приоритетом страны.

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