РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Подольский спортсмен Борис Шикунов одержал победу в категории 63 кг в чемпионате России по кикбоксингу в Челябинске, сообщил «РИАМО в Подольске» боец.

Чемпионат России по кикбоксингу проходил с 3 по 9 мая в Челябинске.

«Я участвовал в категории: 63 кг. Провел четыре боя, победил и отобрался в сборную России по кикбоксингу для участия в чемпионате мира», - сказал Шикунов.

Он уточнил, что чемпионат мира пройдет в Италии. Там боец сможет выполнить норматив на заслуженного мастера спорта России.