РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. В преддверии майских праздников и Ураза-байрама представители мусульманской общины Люберец провели уборку в Парке сказок, сообщил член Общественной палаты Люберец, председатель местной религиозной организации мусульман Али хазрат Хасанов.

«Представители нашей общины и просто активные жители Люберец в преддверии майских праздников и Ураза-байрама провели субботник в Парке сказок в поселке Томилино», - сказал Хасанов.

Он подчеркнул, что в рамках работ также убрали поляну, на которой планируется проведение праздничной молитвы.

По его словам, уборка прошла при поддержке сотрудников парка, которые выдали весь необходимый инвентарь.

13 мая мусульмане будут праздновать Ураза-байрам.