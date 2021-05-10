РИАМО - 10 мая. Порядка 400 человек из Московской области помогали модерировать заявки и отвечать на звонки горячей линии при проведении акции «Бессмертный полк», сообщили организаторы шествия.

«Это волонтеры Подмосковья, Поисковое движение России, «Юнармия», «Молодая гвардия», «Росрескон», педагоги, работники музеев, историки и краеведы», — отметил руководитель регионального отделения «Бессмертного полка России» в Московской области Валерий Анисимов.

Шествие в День Победы объединило около 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны, из них порядка 2,5 млн анкет загрузили в текущем году.

Заявки, загруженные до 10:00 7 мая и одобренные модераторами, вошли в трансляцию шествия в День Победы на сайте.

На сайт акции были зафиксированы массивные атаки — три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Из-за того, что было нужно восстановить работоспособность портала, временно ограничивался его функционал. Организаторы проекта принесли извинения за приостановку работы личных кабинетов участников акции и функции поиска участников шествия.

Кроме того, модераторы акции пресекли несколько попыток разместить в строю «Бессмертного полка» снимков нацистов. Данные о приславших фотографии людях будут переданы в Следственный комитет РФ.

Трансляцию шествия можно посмотреть на сайте в мини-приложениях «Бессмертный полк» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» до конца мая.