РИАМО - 10 мая. Празднование Дня Победы в России прошло без правонарушений, к обеспечению безопасности привлекались свыше 101 тыс. полицейских и других сотрудников силовых ведомств, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Всего на территории РФ 9 мая прошло более 8,5 тыс. массовых мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военные парады, праздничные концерты, акции и шествия охватили более 4,8 тыс. городов и других населенных пунктов страны. На Красной площади в Москве прошел традиционный военный парад.
Она добавила, что все мероприятия проходили с учетом эпидемиологической обстановки, каких-либо правонарушений не допущено.
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