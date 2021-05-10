РИАМО - 10 мая. Празднование Дня Победы в России прошло без правонарушений, к обеспечению безопасности привлекались свыше 101 тыс. полицейских и других сотрудников силовых ведомств, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Всего на территории РФ 9 мая прошло более 8,5 тыс. массовых мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Военные парады, праздничные концерты, акции и шествия охватили более 4,8 тыс. городов и других населенных пунктов страны. На Красной площади в Москве прошел традиционный военный парад.

«Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности во время празднования было задействовано более 101 тыс. сотрудников МВД России. Кроме того, привлекались военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций и общественных объединений», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что все мероприятия проходили с учетом эпидемиологической обстановки, каких-либо правонарушений не допущено.