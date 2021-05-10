РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Прихожане Георгиевского храма Подольска в День Победы провели шествие и помянули павших воинов, сообщается на странице храма в Instagram.

В Георгиевском храме Подольска 9 мая по окончании литургии состоялось шествие до обелиска павшим воинам Великой Отечественной войны в микрорайоне Кутузово.

В торжественном шествии приняли участие прихожане, учащиеся воскресной школы Георгиевского храма и их родители.

У памятника павшим воинам настоятель Георгиевского храма священник Александр Рульников зажег лампаду, помянул имена павших воинов, написанные на обелиске, совершил благодарственную молитву и возгласил Вечную память.