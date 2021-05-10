РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в подмосковных Люберцах пожилого мужчину, пропавшего 7 мая, сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Пропал Юрий Охлопков, 69 лет, Орехово-Зуевский городской округ. 7 мая вышел из дома и не вернулся. Ранее жил в Люберцах. Потеря памяти.
Особые приметы: родинка на правой щеке.
Рост пропавшего 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку, светло-зеленую футболку с надписью, темно-синие джинсы и черные ботинки.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
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