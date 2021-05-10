РИАМО - 10 мая. Цифровой туристический сервис Russpass стал лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2021» в номинации «Развлечения, отдых, туризм» за вклад в digital-индустрию и жизнь людей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Данная награда вручается мобильным приложениям, сайтам, интернет-проектам и СМИ за технологический, экономический, социальный, образовательный и культурный вклад в жизнь людей.

Жюри оценивало номинантов по ряду критериев, включая оригинальность идеи, актуальность, качество контента, юзабилити и другие.

Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. Проект был создан в июле 2020 года и с момента запуска им воспользовались более 1 млн человек.

Турпрограммы для сервиса Russpass уже представили 76 регионов. Число предложений превышает 2 тыс. Среди них — туры по регионам, городские маршруты, экскурсионные программы и посещение различных площадок по всей стране.

Маршрут по историческому центру Москвы появился на Russpass>>