РИАМО - 10 мая. Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки 1976 пациентов, всего болезнь победили 1 010 652 человека, сообщает оперштаб Москвы.
В городе за сутки было выявлено 2896 новых случаев инфекцией, госпитализировано 1011 пациентов.
За сутки в мегаполисе скончались 56 человек с пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, всего умерли 18 893 пациента.
С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 119 284 случая Covid-19.
Москвичам, переболевшим коронавирусом, предлагают стать донорами плазмы. Плазму используют в лечении Covid-пациентов в тяжелом состоянии.
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