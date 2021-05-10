РИАМО - 10 мая. В Москве за прошедшие сутки зафиксировали 2896 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в мегаполисе было выявлено 1 119 284 случая заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В городе продолжается кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку можно бесплатно. Вакцинацию проводят в поликлиниках столицы и выездных пунктах. Вакцина вводится в два этапа.

Москвичам посоветовали при возникновении симптомов простудных заболеваний оставаться дома и вызвать врача.

Также за сутки в РФ подтвердили 8465 новых случаев Covid-19, из них у 15,4% пациентов не было клинических проявлений заболевания. За сутки скончался 321 пациент, выздоровели 6774 человека.

С начала пандемии в России всего выявлено 4 888 727 случаев коронавируса. Умерли 113 647 человек, врачи вылечили 4 502 906 пациентов.

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