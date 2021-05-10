РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мая. Активисты подмосковного Подольска выложили надпись из свечей «9 мая» у памятника Подольским курсантам в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», сообщается в группе «Подольский союз молодежи» в соцсети «ВКонтакте».

Акцию провели активисты Подольского союза молодежи вместе с молодогвардейцами и активистами мотоклуба «Ночные волки». Среди них был и председатель комитета по делам молодежи администрации округа Иван Литвяков.

Участники акции выложили из свечей надпись «9 мая».

Также в честь Дня Победы в поселках и микрорайонах Подольска прошли торжественные митинги, возложения цветов.