РИАМО - 10 мая. В московском парке «Кузьминки-Люблино» с 12 мая начнут проводить бесплатные велоэкскурсии, они будут проходить по средам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Маршруты разработаны специалистами «Мосприроды». Остановки запланированы в самых интересных местах парка. Гиды расскажут горожанам об истории усадьбы, природе и достопримечательностях.
Велоэкскурсии будут проходить по средам в 15:00. Принять в них участие могут взрослые и дети старше семи лет. Приезжать нужно на своих велосипедах. Сбор участников будет проходить на Кузьминской улице, д. 10, стр. 1.
В группах действуют ограничения по числу человек, также необходимо соблюдать все меры санитарной безопасности.
Ранее в московских парках открылся скейт-сезон. Покататься на скейтбордах, самокатах, роликах и BMX можно в 13 зонах отдыха, включая Парк Горького, парки «Сокольники», «Ходынское поле», «Садовники» и другие.
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