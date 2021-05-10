РИАМО - 10 мая. В московском парке «Кузьминки-Люблино» с 12 мая начнут проводить бесплатные велоэкскурсии, они будут проходить по средам, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Маршруты разработаны специалистами «Мосприроды». Остановки запланированы в самых интересных местах парка. Гиды расскажут горожанам об истории усадьбы, природе и достопримечательностях.

Велоэкскурсии будут проходить по средам в 15:00. Принять в них участие могут взрослые и дети старше семи лет. Приезжать нужно на своих велосипедах. Сбор участников будет проходить на Кузьминской улице, д. 10, стр. 1.

В группах действуют ограничения по числу человек, также необходимо соблюдать все меры санитарной безопасности.

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