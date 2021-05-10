РИАМО - 10 мая. В Коломне из-за высокого уровня воды в Москве-реке временно закрыто движение по Митяевскому наплавному мосту, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Ограничения в движении по мосту начали действовать в 20:15 9 мая.

Уровень воды в реке сейчас поднялся до максимальной эксплуатационной отметки. По сообщению специалистов Центра по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа, мост был разведен для сохранности его конструкции.

Митяевский мост планируют открыть после того, как уровень воды в реке опустится до безопасной отметки.