РИАМО - 10 мая. В охотничьих угодьях Московской области в понедельник завершается сезон весенней охоты на пернатую дичь, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Сегодня последний день охоты на пернатую водоплавающую дичь в угодьях Подмосковья, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, весенняя охота на селезней с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия началась 20 марта.

На другие виды птиц охота была разрешена с 3 апреля в южной части области, и со 10 апреля — в северной части региона.

Воскресенский подчеркнул, что, несмотря на установленные ограничения и запреты, некоторые граждане нарушали правила охоты.

«Число нарушений и штрафов, выявленных и выписанных в ходе контрольных мероприятий по пресечению нарушений правил охоты, будет озвучено чуть позже, после подведения итогов», — отметил министр.

В период весенней охоты в ветеринарных лабораториях каждого городского округа Подмосковья проверялись образцы добычи на наличие вируса птичьего гриппа. Вируса по итогам исследований не обнаружили.

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