РИАМО - 10 мая. В охотничьих угодьях Московской области в понедельник завершается сезон весенней охоты на пернатую дичь, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
По его словам, весенняя охота на селезней с использованием живых подсадных уток из искусственного укрытия началась 20 марта.
На другие виды птиц охота была разрешена с 3 апреля в южной части области, и со 10 апреля — в северной части региона.
Воскресенский подчеркнул, что, несмотря на установленные ограничения и запреты, некоторые граждане нарушали правила охоты.
«Число нарушений и штрафов, выявленных и выписанных в ходе контрольных мероприятий по пресечению нарушений правил охоты, будет озвучено чуть позже, после подведения итогов», — отметил министр.
В период весенней охоты в ветеринарных лабораториях каждого городского округа Подмосковья проверялись образцы добычи на наличие вируса птичьего гриппа. Вируса по итогам исследований не обнаружили.
Скелет под деревом: что находят в Московском регионе любители случайных путешествий>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии