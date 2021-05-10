РИАМО - 10 мая. В ночь на понедельник в Московской области были зафиксированы заморозки, до минус 2 градусов температура опускалась в Клину и Волоколамске, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, в Можайске было минус 0,4 градуса, в Новом Иерусалиме и Дмитрове - минус 0,2 градуса.

Он отметил, что ночные заморозки возможны и в конце мая - начале июня, но эта неделя порадует жителей региона теплой погодой.

В Московском регионе на текущей неделе ожидается приход метеорологического лета. Дневная температура прогнозируется в районе плюс 19 - плюс 24 градусов, что соответствует климатической норме июня.