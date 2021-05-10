РИАМО - 10 мая. В понедельник утром в московских воздушных гаванях Внуково, Домодедово, Шереметьево и в подмосковном Жуковском задержали и отменили 27 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали два рейса, еще пять отменили. В Домодедове 12 рейсов задержано, шесть отменено. В Шереметьеве задержан один рейс.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживается один рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.