РИАМО - 10 мая. Злоупотребление спиртным меняет не только физическое состояние человека, но и его личность. Чтобы не довести ситуацию до крайности и вовремя начать работу над собой, важно знать признаки формирования алкогольной зависимости. В беседе с РИАМО их перечислила врач-психиатр и нарколог, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Хорошая» переносимость

По словам специалиста, у здорового человека есть естественная защита от избытка потребленного спиртного – это рвота. Таким образом из организма выводятся токсичные вещества.

«У всех есть свой предел, после которого человек чувствует, что пора остановиться, иначе будет нехорошо. И действительно бывает плохо, если перебрать», - сказала Панова.

При зарождении алкогольной зависимости переносимость спиртных напитков увеличивается. В таком случае человек может выпить гораздо больше своего «предела», но защитный рвотный рефлекс уже не сработает.

Психологическая зависимость

На следующем этапе возникает психологическая зависимость от алкоголя, который кажется решением для любой ситуации.

«Праздник равно употреблению алкоголя, стресс и усталость человеку тоже нужно снять рюмочкой спиртного», - пояснила врач.

Встреча с друзьями, свидание, переговоры с партнерами – у человека с формирующейся алкозависимостью такие мероприятия так или иначе сопровождаются выпивкой.

Растущая неадекватность

Панова добавила, что постепенно у человека утрачивается критическое отношение к факту опьянения и ослабевают сдерживающие механизмы, человек ведет себя не адекватно ситуации.

«Во время застолья он может, нарушая атмосферу, торопить со следующим тостом, навязчиво ухаживать за дамами, наполняя их бокалы, чтобы наполнить свой», - сказала эксперт.

Когда гости уже расходятся, любитель выпить может требовать «продолжения банкета», предлагая бесконечные рюмки на посошок.

Замена реальной жизни

Следующей ступенью становится употребление спиртного в неприемлемых ситуациях.

«Зависимый может явиться пьяным на работу, напиться, когда нужно присматривать за детьми», - отметила нарколог.

На этом этапе человек, злоупотребляющий алкоголем, из-за своего опьянения пропускает важные события жизни.

«Алкогольный» голод

Далее у любителя спиртного появляется непреодолимое желание выпить, что является признаком формирования физической зависимости от алкогольных напитков.

«Это интенсивное влечение сродни острому голоду, которое овладевает человеком, и он не может ему противостоять», - рассказала Панова.

По ее словам, на данном этапе уже бесполезно взывать к совести и разуму. И хотя человек еще может прикладывать усилия, чтобы не пить, однако желание оказывается сильнее.

«Вечное похмелье»

Признаком окончательно сформировавшейся алкогольной зависимости служит синдром отмены, или абстинентный синдром.

«Сначала он похож на похмелье обычного человека, который накануне перебрал и чувствует себя нехорошо. Но отличие в том, что это состояние не проходит, если поспать, выпить рассола или таблетку аспирина», - сказала нарколог.

Алкозависимому становится лучше, только если он опохмелится, то есть снова употребит спиртное. Из-за этой пагубной потребности у человека начинаются многодневные запои.