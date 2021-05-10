РИАМО - 10 мая. В следующем году планируют отреставрировать бюст великого полководца Михаила Кутузова, который находится возле музея «Кутузовская изба» в столице, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Бюст расположен по адресу: Кутузовский проспект, дом 38. Он является объектом культурного наследия регионального значения.

«К 210-летию Отечественной войны 1812 года памятник будет отреставрирован. Специалисты приведут в порядок все элементы: устранят появившиеся дефекты, очистят поверхности и покроют их защитным составом», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На сегодняшний день эксперты занимаются разработкой проекта реставрации.

Глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов уточнил, что для изучения особенностей бюста Кутузова проведут библиографические и историко-архивные исследования. После того, как проект подготовят и согласуют, Мосгорнаследие выдаст разрешение на работы.

Бронзовый бюст Кутузова установили в столице в 1958 году. Установку памятника приурочили к 145-летию со дня смерти полководца. Авторами бюста стали скульптор Николай Томский и архитектор Лев Голубовский.

Памятник Ростроповичу отреставрируют в центре Москвы>>