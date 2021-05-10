РИАМО - 10 мая. В Сергиевом Посаде планируют создать мемориал Памяти, на котором будет упомянут каждый житель округа, погибший в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте TVR.24.

На сегодняшний день на территории Сергиево-Посадского округа расположены 64 памятника и 24 мемориальных доски, на которых увековечены имена около 4 тыс. человек. По разным источникам из Загорского района (так в годы ВОВ назывался Сергиево-Посадский округ) на войну ушли 30 тыс. человек, из них 18 тыс. не вернулись домой.

«Около года назад у меня родилась идея - начать работу по созданию в городе мемориала. <…> Я поделился этой идеей с нашими ветеранами, они меня поддержали», - сказал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Он отметил, что было принято решение привлечь к данной работе максимально большое количество людей, чтобы дать возможность каждому жителю городского округа принять участие в создании мемориала. Работа над проектом должна быть открытой.

По его словам, реализация данного проекта займет 1,5-2 года.

«Мы не хотим делать ничего внутри своих кабинетов. Мы хотим, чтобы каждый шаг был максимально для всех прозрачным. Если мы ищем идею места, значит мы ищем ее все вместе», - добавил Пахомов.

Первым этапом работы над проектом мемориала Памяти станет создание оргкомитета. На сегодняшний день Общественная палата округа и совет ветеранов готовы обсуждать данную идею.