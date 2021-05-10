РИАМО - 10 мая. В Наро-Фоминском и Волоколамском городских округах были найдены два боеприпаса времен Великой Отечественной войны, их планируют изъять 10 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Один боеприпас обнаружили в районе 28 км дороги Суворово – Волоколамск – Руза, второй – в лесу в районе улицы Латышской в Наро-Фоминске.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения округов нет. На месте находок была выставлена охрана.

Изъятием боеприпасов будут заниматься сотрудники «Мособлпожспаса» и Минобороны РФ.