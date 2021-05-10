РИАМО - 10 мая. В столице завершается отопительный сезон, отключение отопления производится поэтапно, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Он добавил, что с учетом погоды в мегаполисе было принято решение приступить с понедельника к переводу системы теплоснабжения на летний режим работы.
Отключение системы отопления города проведут поэтапно. Работы займут до пяти дней.
В мегаполисе предстоит работа по отключению отопления в более чем 74 тыс. зданий, в их числе свыше 34 тыс. жилых домов.
В первую очередь от отопления отключат промышленные и административные объекты, потом жилые здания, школы, детские сады и медучреждения.
После отключения отопления в городе будут проводить мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему отопительному периоду.
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