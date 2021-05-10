РИАМО - 10 мая. В Москве и Московской области в понедельник прогнозируется небольшая облачность без осадков, температура может подняться до 18 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве днем будет плюс 15 - плюс 17 градусов, в Подмосковье - плюс 13 - плюс 18 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня будет 757 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха - порядка 30%.

Погода начала налаживаться. При переменной облачности дождей в Московском регионе не прогнозируется, а температура повышается.

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