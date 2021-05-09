РИАМО - 9 мая. В столице запустили праздничный салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передают корреспонденты РИАМО.

Москвичи целыми семьями пришли посмотреть салют на традиционные точки запуска - Парк Победы и Лужнецкую набережную.

Салют запускают с площадок в Парке Победы, Лужнецкой набережной (две точки), Лианозове, ВДНХ, Измайловском парке, Ново-Переделкине, парке «Кузьминки», в районах Нагатинский затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, а еще в Зеленограде и Троицке.

Уникальный фейерверк в виде российского триколора запустили с Лужнецкой набережной. Также на этой площадке размещены пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

В воскресенье Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основным мероприятием праздника стал парад на Красной площади. По центру Москвы прошли более 12 тыс. человек, порядка 200 единиц военной техники, в небе пролетели свыше 70 самолетов и вертолетов.

Президент страны Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем Победы и добавил, что в России всегда будут помнить величественный подвиг, который совершил советский народ в борьбе с фашизмом. Он отметил подвиг ветеранов ВОВ и подчеркнул, что они являются примером для жителей страны.

Глава государства заявил, что идеологию нацистов вновь пытаются продвигать в мире, но Россия будет защищать свои национальные интересы, а также обеспечивать безопасность граждан.

Праздничные гуляния прошли в центре столицы и в парках Москвы. У многих горожан на одежде закреплена георгиевская ленточка, некоторые прогуливались с флажками или гвоздиками. На улицах и в парках звучали военные песни.

Москва в честь праздника украшена флагами, декоративными конструкциями, тематическими стендами и стелами. В украшениях доминирует красный цвет – цвет знамени, которое является символом Победы советского народа в ВОВ.

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