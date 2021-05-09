РИАМО - 9 мая. Умер народный артист России, кинооператор Вадим Алисов, он снял известные фильмы «Жестокий романс» и «Ширли-мырли», сообщает РИА Новости.

Оператору было 80 лет.

«Он скоропостижно скончался», - сказал ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Алисов родился в 1941 году. Он закончил заочное отделение ВГИКа, где потом преподавал в учебном учреждении на кафедре операторского мастерства.

Оператор снял множество фильмов, среди которых полюбившиеся зрителям «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Вокзал для двоих».