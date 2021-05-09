РИАМО - 9 мая. На территории Московской области стартовала кампания по представлению государственными и муниципальными учреждениями региона деклараций о потреблении энергетических ресурсов за 2020 год, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

В соответствии с требованиями федерального закона все учреждения бюджетной сферы обязаны предоставлять декларации о потреблении энергоресурсов. С 2018 года на территории Подмосковья такие декларации предоставляются в электронном виде.

По результатам работы в системе автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области (САСДУЭ МО) в прошлом году объектами бюджетной сферы региона было создано 6809 деклараций о потреблении энергоресурсов, включающих в себя свыше 11 тыс. зданий, строений, сооружений.

САСДУЭ МО упрощает процесс подачи декларации о потреблении энергоресурсов, а также предоставляет учреждениям широкий спектр возможностей для аналитики и организации работы по повышению энергетической эффективности.

Кроме того, с помощью системы автоматического сбора данных можно реализовать перечень мероприятий, направленный на сокращение потребления энергоресурсов.

В 2021 году Подмосковье стало первым регионом страны, который приступил к декларированию потребления энергоресурсов в электронном виде по новой форме декларации.

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