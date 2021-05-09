РИАМО - 9 мая. На Арбатско-Покровской линии метрополитена некоторые поезда временно проезжают станцию «Парк Победы» без остановки, сообщается в Telegram-аккаунте «Дептранс. Оперативно».

Такие меры предприняли, чтобы избежать скопления людей.

Пассажиров метро попросили быть внимательнее при поездках.

В столице сегодня проходит празднование Дня Победы. В 22:00 в небо будет запущен праздничный салют. Одна из точек запуска салюта расположена в Парке Победы на Поклонной горе.