РИАМО - 9 мая. В Подмосковье и столице на будущей неделе прогнозируют теплую погоду и приход метеорологического лета, сообщается на сайте «Метеовести».

10 мая ожидается малооблачная и сухая погода, ночью из-за северного ветра в регионе будет еще прохладно, но днем воздух прогреется до климатической нормы - плюс 13 - плюс 18 градусов.

На фоне повышенного атмосферного давления 11 мая погода будет солнечной, осадков не прогнозируется. Температура поднимется до плюс 20 градусов.

Начиная с 12 мая погода будет компенсировать жителям региона ненастное начало месяца. Ночная температура ожидается в пределах плюс 7 - плюс 12 градусов, дневная - от плюс 19 до плюс 24, что соответствует климатической норме июня.

В отдельные дни на следующей неделе в Московском регионе пройдет дождь, местами ожидается гроза.

Узнайте, где сделать запоминающиеся фотографии в весенних цветах>>