РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 мая. Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, возле домов ветеранов провели праздничные концерты, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Также участие в поздравлении ветеранов принял член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Владимир Шапкин. Глава округа и депутат поздравили участника ВОВ Петра Константиновича Византийского.

«76 лет назад, советские солдаты доказали: ничто не в силах сломить их дух и стремление к Победе. И я точно могу сказать, что эти качества передаются спустя годы, из поколения в поколение. Мы никогда не забудем наших героев. Огромная честь — жить с ними в одно время, иметь возможность лично их поздравить», - сказал Булгаков.

Уличные концерты прошли под окнами ветеранов. Песни Победы в исполнении Щелковского оркестра и вокалистов прозвучали для Николая Андреевича Старых, Тамары Ивановны Старых и Бориса Ивановича Головина.

Глава округа вручил ветеранам памятные подарки и выразил слова благодарности.