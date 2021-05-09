РИАМО - 9 мая. Школьники и студенты Подмосковья написали 15 тыс. писем Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, они также помогли доставить ветеранам подарки перед Днем Победы, сообщает пресс-служба регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области.
Он уточнил, что добровольцы помогли доставить подарки ветеранам от губернатора Московской области, депутатов Мособлдумы, глав городских округов.
В рамках акции «Георгиевская ленточка» в Подмосковье волонтеры вручили жителям региона 100 тыс. символов Победы. Еще добровольцы в рамках акции «Помнить каждого» навестили 750 ветеранов ВОВ.
В 15 городах на центральных площадях городов региона в воскресенье добровольцы провели мероприятие «Вальс Победы». Его идея заключается в том, чтобы повторить атмосферу победной весны 1945 года. Принять участие в танцевальной акции мог любой желающий, а волонтеры помогли им научиться танцевать.
Кроме того, 12 добровольцев из регионального движения, включая двух победителей международного конкурса «Послы Победы», приняли участие в волонтерском сопровождении парада Победы на Красной площади.
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