РИАМО - 9 мая. Школьники и студенты Подмосковья написали 15 тыс. писем Победы для ветеранов Великой Отечественной войны, они также помогли доставить ветеранам подарки перед Днем Победы, сообщает пресс-служба регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области.

«Ежегодно в преддверии Дня Победы мы не только запускаем новые проекты, но и поддерживаем важные и добрые традиции. Безусловно, это личные поздравления. Дарим письма Победы, 15 тыс. написали школьники и студенты Подмосковья», - сказал руководитель подмосковного штаба ВОД «Волонтеры Победы» Александр Печенегин.

Он уточнил, что добровольцы помогли доставить подарки ветеранам от губернатора Московской области, депутатов Мособлдумы, глав городских округов.

В рамках акции «Георгиевская ленточка» в Подмосковье волонтеры вручили жителям региона 100 тыс. символов Победы. Еще добровольцы в рамках акции «Помнить каждого» навестили 750 ветеранов ВОВ.

В 15 городах на центральных площадях городов региона в воскресенье добровольцы провели мероприятие «Вальс Победы». Его идея заключается в том, чтобы повторить атмосферу победной весны 1945 года. Принять участие в танцевальной акции мог любой желающий, а волонтеры помогли им научиться танцевать.

Кроме того, 12 добровольцев из регионального движения, включая двух победителей международного конкурса «Послы Победы», приняли участие в волонтерском сопровождении парада Победы на Красной площади.