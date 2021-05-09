РИАМО - 9 мая. Шествие «Бессмертного полка», которое проводится онлайн в День Победы, объединило порядка 5 млн анкет участников Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

«К прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», - сказали организаторы акции.

Онлайн-шествие началось в воскресенье во всех субъектах страны в 15:00 по местному времени. Трансляция проводится на сайте.

Все анкеты участников ВОВ, загруженные до 10:00 7 мая и одобренные модераторами, попали в трансляцию шествия в День Победы. При этом в каждом регионе РФ длительность шествия разная, все зависит от числа участников.

В столице онлайн-шествие транслируют порядка 300 экранов, среди которых медиафасады на домах. Также трансляцию проводят в метро, на Останкинской башне и в некоторых торговых центрах.