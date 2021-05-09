РИАМО - 9 мая. Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которого подозревают в избиении полицейских, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Известно, что в ночь на воскресенье мужчина, находясь вблизи жилых домов по улице Бианки на территории новой Москвы, распивал алкоголь. Местные жители вызвали полицию.

Не желая прекращать застолье, задержанный нанес несколько ударов сотрудникам полиции.

В ближайшее время в отношении фигуранта данного дела будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.