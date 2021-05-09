РИАМО(БАЛАШИХА) - 9 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в рамках партийного проекта «Историческая память» в сквере Победы на улице Новой поздравил жителей микрорайона Железнодорожный в Балашихе с Днем Победы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Участниками торжественного митинга стали ветераны, депутаты городского Совета, жители микрорайона, школьники, молодежь.

Участники мероприятия почтили память погибших в военные годы минутой молчания, возложили цветы к памятнику Героям Великой Отечественной войны. Мемориал был открыт 9 мая 1975 года к 30-й годовщине Победы. На мраморных плитах, которыми облицован монумент, выбиты фамилии 125 жителей поселка Обираловка, не вернувшихся с войны.

«Для меня День Победы — это подвиг наших дедов, отцов, матерей, независимость нашей Родины. Я сегодня в Железнодорожном вспоминал ветеранов Анатолия Корнилаева, Михаила Андреичева. Это те люди, которые были настоящими героями Советского союза. Истории, которые они рассказывали, невозможно заменить книгами», — сказал Ефимов.

Он отметил важность того, чтобы история Победы дошла до современной молодежи.

В День Победы Тарас Ефимов также принял участие в праздничном митинге в микрорайоне Заря. Он состоялся у памятника защитникам воздушных рубежей Отечества.