РИАМО - 9 мая. Массивные хакерские атаки совершались в воскресенье во время онлайн-шествия «Бессмертного полка», также злоумышленники пытали разместить фото нацистов, сообщает РИА Новости.

Были зафиксированы три DDoS-атаки и шесть веб-атак. Для того, чтобы восстановить работоспособность ресурса, временно ограничивали его функционал.

Также организаторы акции пресекли попытки размещения фотографий нацистов во время шествия. Данные об этом будут переданы в СК.

В этом году шествие «Бессмертного полка» проходит онлайн. В каждом регионе России оно началось в 15:00 по местному времени.

Патриотическою акцию в очном формате планируют провести 24 июня.