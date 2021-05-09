РИАМО - 9 мая. Северный вестибюль станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена работает в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте городской подземки. Ранее северный вестибюль станции был закрыт по требованию полиции. Пассажиры пользовались южным вестибюлем. О причинах закрытия вестибюля не сообщают. Северный вестибюль станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии (10) работает в штатном режиме. — Московское метро (@MetroOperativno) May 9, 2021

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