РИАМО - 9 мая. Северный вестибюль станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена работает в штатном режиме, сообщается в Twitter-аккаунте городской подземки.
Ранее северный вестибюль станции был закрыт по требованию полиции. Пассажиры пользовались южным вестибюлем.
О причинах закрытия вестибюля не сообщают.
Северный вестибюль станции «Братиславская» Люблинско-Дмитровской линии (10) работает в штатном режиме.— Московское метро (@MetroOperativno) May 9, 2021
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