РИАМО - 9 мая. Сотрудники метрополитена в годы ВОВ добровольно передали в Фонд обороны свыше 706 тыс. рублей, которые были использованы на строительство бронепоезда, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Именной состав ушел на Курскую дугу. Всего за три дня боев «Московский метрополитен» уничтожил четыре самолета, шесть танков и самоходок, подавил огонь десятка минометных батарей», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в годы ВОВ столичное метро стало самым надежным убежищем для горожан, которые укрывались там от налетов.

По его словам, на станциях подземки читали фронтовые сводки, смотрели кино, устраивали выступления артисты. На «Курской» была открыта библиотека. Под сводами метрополитена родились свыше 200 детей.

«Не останавливалось движение поездов и строительство новых станций. Строители уходили на фронт, их места занимали сотрудники метро. Женщины учились водить и обслуживать поезда», - добавил мэр.

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