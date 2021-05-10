РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мая. В Красковом лесу подмосковных Люберец в понедельник проведут уборку территорий, приглашаются все желающие.

Мешки, перчатки будут предоставлены. Вывоз собранного мусора обеспечит «ЭкоЛайн-Воскресенск». Мусор будут собирать раздельно и также раздельно он будет вывезен и утилизирован.

Лес дает чистый воздух, люди гуляют по его тропинкам и наслаждаются красотой природы. Пришло время позаботиться о нем.

В 11:00 сбор пройдет на углу улиц Совнаркомовской и Мичурина рядом с детской площадкой.​