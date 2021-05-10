РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 мая. С понедельника в Королеве прекратят подачу центрального отопления во все социальные объекты и многоквартирные дома, сообщает пресс-служба городской администрации.

Решение об отключении отопления принято в соответствии с постановлением правительства РФ.

Согласно документу, окончание отопительного периода назначается на время, когда на протяжении 5 дней среднесуточная температура воздуха устанавливается выше +8 градусов.​​