РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Врачи передали поздравления с Днем Победы от главы Подольска Николая Пестова 100-летнему участнику Великой Отечественной войны Георгию Баранову в госпитале, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Баранов встретил День Победы в госпитале. В больничные палаты не пускают, поэтому ему передали поздравление от главы городского округа через врачей.

Ветерана поздравили с праздником и пожелали ему скорейшего выздоровления.