РИАМО - 9 мая. В День Победы представители 11 таксомоторных компаний в Пушкине, Талдоме, Дубне, Дмитрове, Сергиевом Посаде проехали колонной по местам боевой славы, возложили цветы к памятникам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
В мероприятии приняли участие 254 автомобиля такси.
Участники прошли по местам боевой славы, возложили цветы и венки у Вечного огня, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.
Машины такси украсили флагами. Также участники мероприятия сделали фотографии на память возле памятников ВОВ.
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