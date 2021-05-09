РИАМО - 9 мая. В День Победы представители 11 таксомоторных компаний в Пушкине, Талдоме, Дубне, Дмитрове, Сергиевом Посаде проехали колонной по местам боевой славы, возложили цветы к памятникам, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В мероприятии приняли участие 254 автомобиля такси.

Участники прошли по местам боевой славы, возложили цветы и венки у Вечного огня, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.

Машины такси украсили флагами. Также участники мероприятия сделали фотографии на память возле памятников ВОВ.