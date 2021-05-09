РИАМО - 9 мая. Сотрудник ДПС взял на руки чужого ребенка, чтобы тот смог лучше раглядеть военную технику, сообщается Twitter-аккаунте «Вести».
На кадрах, размещенных в профиле, видно, как сотрудник с маленьким ребенком на руках идет по проезжей части во время прохождения военной техники.
Парад Победы прошел в Москве в воскресенье. В нем участвовали более 12 тыс. человек, 91 единица техники и 76 вертолетов и самолетов.
👏🏻👏🏻👏🏻Помог юному защитнику Отечества увидеть парад.— ВЕСТИ (@vesti_news) May 9, 2021
В Москве сотрудник ДПС взял маленького ребенка на руки, чтобы тот смог лучше разглядеть военную технику. Теперь малыш знает, что мечты сбываются.
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