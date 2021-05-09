РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мая. Депутаты совета депутатов Королева, сотрудники администрации, волонтеры и юнармейцы в День Победы возложили цветы в память о павших в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба городской администрации.

Цветы возложили к обелискам воинской славы в микрорайонах Юбилейный, Текстильщик и Первомайский, к памятникам участникам Великой Отечественной войны в поселках Торфопредприятие и Бурково, к мемориальному комплексу сотрудникам правоохранительных органов, погибших в ВОВ на территории УМВД.

Минутой молчания почтили память героев и на Болшевском кладбище, где к 75-летию Победы установили новый памятник участникам Великой Отечественной войны, которые умерли в госпиталях Калининграда (ныне - Королева). На мемориальном комплексе увековечены имена 54 советских воинов.