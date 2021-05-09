РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию Ростех) поздравили единственного здравствующего ветерана ВОВ, трудившегося в институте 36 лет, Петра Кузнецова с Днем Победы, сообщили в пресс-службе предприятия.

Петр Иванович проработал в институте 36 лет - с 1961 по 1997 год.

Кузнецову 2 мая исполнилось 96 лет. Он трудился ЦНИИТОЧМАШ, активно занимался изобретательством, получил четыре патента. За один из созданных приборов был награжден серебряной медалью ВДНХ. Эта награда теперь лежит в коробочке рядом с боевыми: двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, югославским орденом «За веру и верность».

Также сотрудники ЦНИИТОЧМАШ приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, которые проходили в микрорайоне Климовск.