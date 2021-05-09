РИАМО - 9 мая. В Видном отметили 76-ю годовщину Великой Победы, глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По традиции, памятные мероприятия начались с литургии в Георгиевском храме и возложения цветов к Вечному огню на аллее Славы. В них принял участие глава муниципалитета Дмитрий Абаренов, ветераны и жители округа.

Позже Абаренов лично поздравил троих участников Великой Отечественной войны - Вениамина Андреева, Бориса Канельского и Ивана Серякова, вручил им цветы и подарки. Местные артисты подготовили для ветеранов небольшой праздничный концерт, исполнив песни военных лет.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ковал Победу. Они - пример стойкости, мужества и героизма. Наша обязанность - сохранить память об их Великом Подвиге и передать ее следующим поколениям», - сказал Абаренов.

Несмотря на существующие ограничения, жители Видного смогли посмотреть прямую трансляцию парада Победы на большом экране в центре города.

В 22:00 жителей городского округа ждет праздничный фейерверк.