РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В параде Победы на Красной площади Москвы приняла участие подольчанка, ветеран Великой Отечественной войны Мария Рохлина в сопровождении депутата Татьяны Никитас, сообщается в группе «Совет депутатов Городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Легендарный санинструктор, почетный гражданин многих европейских столиц Рохлина прошла боевое крещение в самых ожесточенных схватках с врагом – Сталинградская битва, Курская дуга, форсирование Днепра, освобождение Украины и Молдавии, стран Восточной Европы.

В этом году в параде на Красной площади участвовали более 12 тыс. человек, 91 единица техники и 76 вертолетов и самолетов.