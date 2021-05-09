РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. В городском округе Люберцы при поддержке творческих коллективов муниципалитета состоялась праздничная акция «Единой России» «Поющие дома», во дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, организовали мини-парады и выступления артистов, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

В акции участвовали депутаты всех уровней. Депутат Мособлдумы Игорь Коханый вместе с заслуженным артистом Московской области Александром Чайкой и коллективом Люберецкого ДК поздравил ветеранов, живущих на улице Электрификации, Ивана Привезенцева и Зинаиду Доморощенкову.

«Акция «Поющие дома» проводится в Люберцах не первый год, я очень рад в ней поучаствовать. Несмотря на дождливую погоду, многие из жителей вышли на свои балконы и пели фронтовые песни вместе с нами. Хотели поздравить Ивана Иосифовича Кононова, но он был госпитализирован. Подарки и поздравления для него приняла его дочь Нина Ивановна. Концертную программу во дворе дома ветерана отменять не стали, жители должны знать и чтить своих героев. Вместе с Ниной Ивановной приветствовали наших артистов с балкона квартиры», - сказал Коханый.

Депутаты «Единой России» совета депутатов Люберец Рубен Савялов и Юрий Байдуков поучаствовали в поздравлении Петра Пустовара, живущего в поселке Октябрьский. В концерте для фронтовика участвовал творческий коллектив КЦ «Октябрьский».

Петр Андреевич ушел на фронт в конце 1942 года в составе Уральского добровольческого танкового корпуса им. И.В. Сталина. Воевал на Калужском направлении: Наро-Фоминск, Козельск, Сухиничи. В Козельске его первый раз ранило: тяжелое ранение брюшной полости осколком. После войны Пустовар приехал работать на фабрику им. Октябрьской революции в Балятине (с 1957 года - поселок Октябрьский).

Имеет награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За отвагу», 20 юбилейных медалей, медаль Жукова, две медали за освобождение Белоруссии, медаль «Ветеран труда».

«Я очень благодарен за этот праздник прямо под моими окнами! Я уже не очень хорошо хожу, и такие акции помогают мне посмотреть живой концерт, не выходя из дома. Очень приятный и нужный знак внимания ко Дню Победы», - отметил Пустовар.