РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Орлова из Одинцовского округа с юбилеем, ему исполнилось 95 лет.

«Сегодня у нашего легендарного Николая Иосифовича Орлова день рождения, 95 лет. Он начал войну в 15 лет в партизанском отряде. Дорогой Николай Иосифович, дорогие наши ветераны, спасибо, что вы есть!» - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что каждый из ветеранов совершил свои большие подвиги на войне.

«Я хочу искренне поздравить и вас, герои войны, и членов семей, которые о вас заботятся, вами гордятся. Для нас это особенный день. Мы понимаем, что наша задача – сделать его особенным и для следующих поколений», - добавил губернатор.

Он также поздравил ветерана с Днем Победы.

«Большая честь поздравить вас сегодня с этими двумя событиями (день рождения и День Победы - ред.). Сегодня мы были на Красной площади, слышали, что говорил президент. Самое главное, чтобы наши дети помнили о вашем подвиге. Слова благодарности вам за то, что прошли такое непростое время, прошли его достойно. Нельзя в День Победы не вспоминать о том, как было тяжело и трагично. Победа есть Победа, но какой ценой она нам досталась, мы все прекрасно понимаем», - сказал Воробьев.

Во время общения с губернатором ветеран поделился своими воспоминаниями. Ему было всего 15 лет, когда началась война. На фронт из-за возраста он не смог попасть, но был зачислен в партизанский отряд «Смерть фашизму». Зимой 1943 года деревню, где он жил, занял враг - фашисты отправили юношу в Италию, чтобы он трудился на кирпичном заводе.

«В феврале 1944 года во время авиационного налета я сумел сбежать от немцев. Две недели бродил по Апеннинским горам, а потом с помощью итальянских товарищей нашел партизанский отряд недалеко от города Римини», - рассказал ветеран.

В движении сопротивления он был самым юным, товарищи дали ему прозвище - Пикколо Николо. Маленький Коля наравне со взрослыми участвовал в боевых действиях, рейдах по освобождению деревень, оборонительных сражениях, диверсиях.

После ВОВ Орлов отучился в техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства, заочно закончил институт, получил диплом инженера-механика. Работал на машинно-тракторной станции, птицефабрике, в совхозе.

Ветеран сохраняет бодрость духа и оптимизм, обменивается письмами с друзьями из Италии. Недавно вместе с супругой Ксенией Григорьевной прошел вакцинацию от коронавируса.

С юбилеем ветерана также поздравил духовой оркестр. Песни военных лет были исполнены под окнами его квартиры.