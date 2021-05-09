РИАМО - 9 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Орлова из Одинцовского округа с юбилеем, ему исполнилось 95 лет.
«Сегодня у нашего легендарного Николая Иосифовича Орлова день рождения, 95 лет. Он начал войну в 15 лет в партизанском отряде. Дорогой Николай Иосифович, дорогие наши ветераны, спасибо, что вы есть!» - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что каждый из ветеранов совершил свои большие подвиги на войне.
«Я хочу искренне поздравить и вас, герои войны, и членов семей, которые о вас заботятся, вами гордятся. Для нас это особенный день. Мы понимаем, что наша задача – сделать его особенным и для следующих поколений», - добавил губернатор.
Он также поздравил ветерана с Днем Победы.
Во время общения с губернатором ветеран поделился своими воспоминаниями. Ему было всего 15 лет, когда началась война. На фронт из-за возраста он не смог попасть, но был зачислен в партизанский отряд «Смерть фашизму». Зимой 1943 года деревню, где он жил, занял враг - фашисты отправили юношу в Италию, чтобы он трудился на кирпичном заводе.
«В феврале 1944 года во время авиационного налета я сумел сбежать от немцев. Две недели бродил по Апеннинским горам, а потом с помощью итальянских товарищей нашел партизанский отряд недалеко от города Римини», - рассказал ветеран.
В движении сопротивления он был самым юным, товарищи дали ему прозвище - Пикколо Николо. Маленький Коля наравне со взрослыми участвовал в боевых действиях, рейдах по освобождению деревень, оборонительных сражениях, диверсиях.
После ВОВ Орлов отучился в техникуме механизации и электрификации сельского хозяйства, заочно закончил институт, получил диплом инженера-механика. Работал на машинно-тракторной станции, птицефабрике, в совхозе.
Ветеран сохраняет бодрость духа и оптимизм, обменивается письмами с друзьями из Италии. Недавно вместе с супругой Ксенией Григорьевной прошел вакцинацию от коронавируса.
С юбилеем ветерана также поздравил духовой оркестр. Песни военных лет были исполнены под окнами его квартиры.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии