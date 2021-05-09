РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. Сотрудники Люберецкого «Мособлпожспаса» в День Победы возложили цветы к памятнику защитникам Родины, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас».

Пожарные и спасатели также почтили память героев минутой молчания.

Ранее состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь», в ней приняли участие глава Люберец Владимир Ружицкий и председатель совета ветеранов городского округа Юрий Орехов.