РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 мая. В Красковом лесу подмосковных Люберец 10 мая проведут субботник, приглашаются все желающие, сообщила депутат совета депутатов округа Ирина Астахова.

«10 мая в 11:00 состоится субботник в Красковском лесу. Мешки, перчатки будут предоставлены. Вывоз собранного мусора обеспечит наш помощник - «ЭкоЛайн-Воскресенск». Мусор будем собирать раздельно и также раздельно он будет вывезен и утилизирован», - написала Астахова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что лес дает чистый воздух, люди гуляют по его тропинкам и наслаждаются красотой природы.

«Пришло время нам позаботиться о нем. Давайте приведем в порядок наш Красковский лес. Очистим его от мусора, оставленного нерадивыми существами», - добавила Астахова.

В 11:00 сбор пройдет на углу улиц Совнаркомовской и Мичурина рядом с детской площадкой.