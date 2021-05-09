РИАМО - 9 мая. На 85-м км МКАД в северо-восточной части столицы загорелся пустой автобус вечером в воскресенье, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Загорание было в районе 85-го км на внешней стороне МКАД. Загорелся автобус, который был без пассажиров. Заявка поступила в 16:36, и в 16:47 возгорание ликвидировали», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе происшествия информация о пострадавших не поступала.