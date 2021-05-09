РИАМО - 9 мая. В День Победы москвичи гуляют по центральным улицам столицы с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны, дети и взрослые ходят с флагами, гвоздиками, некоторые прогуливаются в одежде военных лет, передает корреспондент РИАМО.

После парада на Красной площади, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, часть центральных улиц еще час оставалась перекрыта для транспорта и пешеходов.

Затем открыли вход на Никольскую улицу со стороны Лубянки. Люди быстро заполнили улицу. Многие гуляют с георгиевскими ленточками, красными флажками, в пилотках, кто-то - с большими красными знаменами. Через некоторое время на Никольской зазвучали песни военных лет в исполнении уличных музыкантов. Военные песни также пели на Тверском бульваре и у входа в Большой театр.

Возле станции метро «Охотный ряд» прогуливаются пары и семьи с детьми, бабушками и дедушками, которые несут в руках красные гвоздики и таблички с портретами родственников - участников Великой Отечественной войны.

Много людей с портретами участников ВОВ и георгиевскими ленточками прогуливаются по Моховой улице, здесь звучат песни под аккомпанемент аккордеона.

В воскресенье в России празднуют 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Основным мероприятием Дня Победы стал парад на Красной площади столицы.

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